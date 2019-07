Żydzi burzą domy Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu [VIDEO]

Pod ochroną setek izraelskich żołnierzy i policjantów buldożery rozpoczęły w poniedziałek burzenie budynków w zamieszkanej przez Palestyńczyków wsi Sur Baher na obrzeżach Jerozolimy Wschodniej mimo protestów ludności palestyńskiej i międzynarodowych organizacji.

Sur Baher znajduje się na linii rozgraniczającej Jerozolimę Wschodnią i Zachodni Brzeg Jordanu.

Władze izraelskie tłumaczą konieczność zrównania budynków z ziemią tym, że zostały one postawione nielegalnie i zbyt blisko bariery oddzielającej od terytorium państwa żydowskiego. Część mieszkańców burzonych budynków twierdzi, że nie ma się gdzie podziać, a uzyskanie pozwoleń na budowę w sposób zgodny z prawem jest niemożliwe.

Przed świtem siły izraelskie sforsowały zaporę z drutu kolczastego i rozpoczęły przymusową ewakuację mieszkańców. Gdy zrobiło się widno, buldożery przystąpiły do wyburzania budynków, podczas gdy żołnierze przeszukiwali kolejne.

Ich działania były dokumentowane przez palestyńskich, izraelskich i międzynarodowych aktywistów, którzy ogłosili mobilizację, próbując – bezskutecznie – nie dopuścić do rozbiórki domów.

Podstawą do przeprowadzenia rozbiórki stał się wyrok izraelskiego Sądu Najwyższego, który w czerwcu orzekł, że część budynków w Sur Baher powstała nielegalnie. Wyznaczony mieszkańcom termin na samodzielne usunięcie tych struktur lub ich części minął w piątek.

Władze palestyńskie twierdzą, że niektóre zagrożone rozbiórką budynki znajdują się na terenach, które powinny znajdować się pod ich kontrolą. Organizacja Wyzwolenia Palestyny w oświadczeniu oskarżyła izraelski SN o „stworzenie precedensu w celu umożliwienia siłom okupacyjnym Izraela zburzenie licznych budynków palestyńskich w pobliżu bariery”.

Przedstawiciele ONZ w zeszłym tygodniu apelowali do Izraela o wstrzymanie rozbiórki, wskazując, że 17 Palestyńczyków zostanie w jej wyniku pozbawionych dachu nad głową. UE w wydanym oświadczeniu wskazała z kolei, że „kontynuowanie wyburzeń osłabia wykonalność rozwiązania dwupaństwowego i szansę na trwały pokój”.

#Watch| An army of Israeli bulldozers and soldiers continue to demolish 100 houses in Wadi Homs, displacing hundreds of Palestinians. An Israeli court ordered to demolish the houses for "being close to the apartheid wall". #Jerusalem #Palestine pic.twitter.com/jQpxDP6Oxz

— Quds News Network (@QudsNen) July 22, 2019