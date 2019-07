23 lipca 1951 roku zmarł w wieku 95 lat marszałek Philippe Petain. Na jego grobie są nadal składane kwiaty, ale też jest to miejsce spoczynku profanowane przy każdej okazji

Grób Petaine’a na cmentarzu komunalnym na wyspie Yeu jest jest najczęściej odwiedzanym tu miejscem. Ma on swoje niezwykłą historię, ale bywa też celem rozmaitych, dość częstych profanacji.

Świadczy to o kulturze, zwłaszcza lewaków, którzy po śmierci mszczą się na wrogach. W ostatnich latach były fekalia, sikanie na grób, prezerwatywy, puszki po piwie, zasypanie pomnika śmieciami, które podpalono i jeszcze anonimowe chwalenie się takim wyczynami w mediach.

I pomyśleć, że u nas grób prawdziwego zbrodniarza Bieruta… ukryto za żywopłotem. Warto też sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby takie rzeczy zrobiono na pomniku Jaruzelskiego, czy Kiszczaka.

23 July 1951. Philippe Pétain died (aged 95). A French war hero in WW1, but led the right wing collaborationist Vichy regime in WW2. pic.twitter.com/jFpChAUF9B

