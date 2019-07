Ale wstyd! Wojciech Szczęsny ośmieszony. Wpuścił strzał z połowy boiska [VIDEO]

W ramach przygotowań przed rozpoczęciem sezonu Juventus FC przebywa na zgrupowaniu w Singapurze, gdzie rozgrywa mecze towarzyskie. Spotkania z Tottenhamem Hotspur nie będzie miło wspominał Wojciech Szczęsny, który dał się zaskoczyć i przepuścił strzał z połowy boiska.

Był to pierwszy mecz Juventusu w turnieju International Champions Cup w Singapurze. Do 90. minuty utrzymywał się wynik 2:2 i wtedy doszło do niecodziennej sytuacji.

Piłkę w okolicach połowy boiska wyprowadzali piłkarze Juventusu, ale popełnili błąd i przejął ją Tottenham. Harry Kane bez zastanowienia uderzył na bramkę, czym kompletnie zaskoczył Szczęsnego. Polski bramkarz w momencie strzału był wysoko ustawiony i nie zdążył odpowiednio zareagować.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla Tottenhamu, co po części obwinia Szczęsnego. Polak pojawił się na boisku w 46. minucie, zmieniając Gianluigiego Buffona. Wcześniej przepuścił strzał Lucasa Moury. Ponadto dla Tottenhamu gola w pierwszej połowie strzelił jeszcze Erik Lamela, a dla Juventusu trafili Gonzalo Higuain i Cristiano Ronaldo.