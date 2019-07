Była Kulczyka odkrywa karty. Przetakiewicz rzuca wyzwanie

Była partnerka Jana Kulczyka i dyrektor kreatywna Lama Fashion, Joanna Przetakiewicz umieściła na Instagramie zdjęcie, w którym rzuca wyzwanie. Chodzi o sprawę, którą „zalana jest połowa Internetu”.

Przetakiewicz odniosła się do robiącej szał w mediach społecznościowych aplikacji FaceApp. W podstawowej wersji pozwala ona m.in. „postarzeć” swoje zdjęcie i to właśnie jest jej najpopularniejsza funkcja.

Przypominamy, że eksperci ostrzegają, iż rosyjski właściciel pobiera przy tej okazji nasze dane. Jeszcze gorzej, że ci sami eksperci nie mają problemów z faktem, że robi to także Google i Facebook.

Przetakiewicz zachęca, by nie skupiać się tak na „postarzaniu” siebie i by żyć „tu i teraz”. – ŻYJMY TU I TERAZ‼️ Kochane, połowa internetu jest zalana zdjęciami staruszków, a druga polowa informacjami, że to niebezpieczna szpiegowska aplikacja. A MY?? Nie wybiegajmy w przyszłość. Kobieta Nowej Ery żyje TU I TERAZ – apeluje była Kulczyka.

– Zróbmy mały CHALLANGE i zasypmy internet naszymi aktualnymi zdjęciami z hashatagiem #happy #tuiteraz – zachęca Joanna Przetakiewicz.