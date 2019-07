Horror w niemieckim metrze! Imigrant wepchnął kobietę pod pociąg, bo miał ochotę kogoś zabić

28-letni mężczyzna na dworcu w Voerde wepchnął kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg. 34-latka zginęła na miejscu, mimo szybkiej reanimacji.

Sprawcą ataku jest 28-letni Jackson B., kosowski Serb z niemieckim paszportem. Mężczyzna nie znał swojej ofiary. Zabita kobieta niedawno wzięła ślub. Osierociła 13-letnie dziecko.

Według śledczych, sprawca miał po prostu ochotę kogoś zabić. Jak wynika z monitoringu, między nim a ofiarą nie doszło do żadnej sprzeczki. 28-latek został zatrzymany, jest znany funkcjonariuszom. Był karany między innymi za kradzieże i napady. Miał też terroryzować mieszkańców okolicy swojego zamieszkania.

To drugi taki przypadek u naszych zachodnich sąsiadów. Podobny wydarzył na Ernst-Reuter-Platz w Berlinie. 28-letni Irańczyk trzy lata temu wepchnął pod nadjeżdżający wagon metra 20-latkę.

Mężczyzna wcześniej bezskutecznie próbował zakwaterować się w schronisku dla bezdomnych. Po tym, gdy mu się to nie udało, przemieścił się do pobliskiego metra, gdzie natknął się na kobietę, której nie znał. Jak ustaliła niemiecka prokuratura, był to świadomy czyn 28-latka.

Źródło: wiadomosci.poinformowani.pl / wykop.pl