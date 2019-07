Megaskandal w rodzinie królewskiej. Pedoafera wyjdzie na jaw po 20 latach. Czy zbrodnie syna Elżbiety II pogrążą rodzinę królewską?

Sąd wydał decyzję o odtajnieniu dokumentów dotyczących afery handlu nieletnimi po 20 latach. Zamieszany w nią oraz posądzony o gwałt na nieletniej jest syn królowej Elżbiety II i brat księcia Karola, książę Andrzej. Brytyjskie media ostrzegają, że szczegóły sprawy mogą „pogrążyć rodzinę królewską”.

Syn Elżbiety II i Filipa, książę Andrzej miał dopuścić się gwałtu na 16-latce. Cztery lata temu do mediów przybyła Virginia Roberts. Powiedziała, że była wykorzystywana seksualnie przez biznesmenów, polityków i członków rodziny królewskiej. Wśród katów miał być m.in. książę Andrzej.

Jeffrey Epstein, bliski znajomy księcia Yorku został zatrzymany za handel nieletnimi. Ściągał i płacił im za świadczenie usług seksualnych w swojej rezydencji na Manhattanie, Palm Beach oraz w innych miejscach.

Osobom korzystającym z seksualnych uciech nieletnich byli znajomi Epstein’a. Jednym z nich miał być właśnie książę Andrzej.

Virginia Roberts powiedziała, że była zmuszana do seksu z osobami z wyższych sfer. Książę Andrzej miał wykorzystać ją trzykrotnie w latach 1999-2001. Do stosunku doszło w Londynie, Nowym Jorku i na Karaibach.

– Byłam wypożyczana politykom i naukowcom oraz… rodzinie królewskiej i ludziom, o których po prostu nigdy byście nie pomyśleli. Byłam młoda, bałam się, wiedziałam, że mają siłę – powiedziała Virginia Roberts portalowi „Refinery29”.

– Nie wiedziałam, co by się stało, gdybym powiedziała „nie”. Nie wiedziałam, co by się stało, gdybym na nich doniosła. Ta 16-letnia dziewczyna po prostu na to pozwoliła – dodała.

Pałac Buckingham ustosunkował się do tych oskarżeń. W specjalnym oświadczeniu zaprzeczył, by dochodziło do jakichkolwiek stosunków – nie tylko seksualnych – z Virginią Roberts. Internauci jednak nie wierzą w te zapewnienia. W sieci już pojawiły się zdjęcia pokazujące razem księcia Yorku z Virginią Roberts.

Na początku lipca, amerykański sąd apelacyjny postanowił, że prawo społeczeństwa do informacji jest ważniejsze od prawa do prywatności. Oznacza to, że zostanie ujawnionych około 2 tys. dokumentów sprzed wielu lat, które dotyczą handlu nieletnimi. Sprawa jest w toku i możliwe, że syn królowej już niedługo stanie przed sądem.

Źródło: plotek.pl