Michał Wiśniewski definitywnie kończy ze starym życiem? Muzyk ma nowy tatuaż [FOTO/VIDEO]

Michał Wiśniewski formalnie wciąż jest mężem Dominiki Tajner. Jednak muzyk znalazł już kolejną wybrankę. Teraz lider Ich Troje przerobił tatuaż z imieniem żony na daty urodzin swoich dzieci. Pokazał to w mediach społecznościowych.

Ledwie kilka miesięcy temu Dominika Tajner ogłosiła, że jej mąż złożył papiery rozwodowe. Później wydawało się, że związek da się jeszcze uratować. Teraz Michał ostatecznie zamknął wszystkim usta, ponieważ do jego domu wprowadziła się nowa partnerka, Paulina, ze swoimi dziećmi.

Teraz Wiśniewski zrobił kolejny krok i usunął tatuaż z imieniem Dominiki. Teraz na ręce muzyka widnieją daty urodzin jego dzieci. Ponadto gwiazdor ogłosił to swoim fanom, robiąc w sieci transmisję na żywo podczas sesji u tatuażysty.

– To on właśnie robił te wszystkie dziarki, które potem musiał ukrywać. No, nie róbmy scen – mówił Wiśniewski.

Muzyk pochwalił się także efektem końcowym.

Źródło: Facebook