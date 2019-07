Nadchodzą ciężkie czasy! Skoki cen w dyskontach. Nawet Lidl i Biedronka stały się znacznie droższe

Nawet dyskonty – również najpopularniejsze, jak Lidl i Biedronka – przegrywają z inflacją. Liczby nie kłamią – w ciągu roku ceny produktów znacznie wzrosły. A będzie jeszcze gorzej.

Portal dlahandlu.pl przygotował jak co roku koszyk cen, by porównać, jak zmieniły się one w czasie. Wyszło, że jest najdrożej od lat. W zależności od sieci, ceny wzrosły od 11 do nawet 25 zł!

Biedronka w ostatni weekend miała zakupy droższe o 9 zł w porównaniu z majem i aż 23 zł droższe niż w kwietniu przed Wielkanocą. Najbardziej podrożały kiełbasa, schab, papryka i ziemniaki. Staniało masło i jaja.

Te same 50 produktów w sklepach sieci Netto to koszt do 278,50 zł. W ciągu roku podrożały o 11,5 zł. W Lidlu zaś 275,86 zł. Jest to wzrost cen o 13 zł w ciągu roku.

Najdrożej wypadł Aldi. Cena za koszyk zakupów wzrosła w ciągu roku o 17 zł, osiągając kwotę 282,89 zł.

– Jak wynika z danych GUS, żywność podrożała w czerwcu rok do roku o 6 proc., a warzywa są droższe o ponad jedną czwartą. Do góry idą także ceny innych podstawowych produktów spożywczych – przypomina „Fakt”.

Z kolei z informacji o inflacji GUS, które są bardzo ostrożne, za koszyk zakupów zapłacimy o 6 proc. więcej, niż w poprzednim roku. Cukier podrożał o 23 proc., mąka o 9 proc., pieczywo o 10 proc. zaś wędliny o 6 proc.

Źródło: fakt.pl