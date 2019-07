Marek Suski kpi z chłopaka Roberta Biedronia. W studiu wybuchły salwy śmiechu [VIDEO]

Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego dał prawdziwy popis w studiu TVP Info. Polityk PiS pokusił się o wytypowanie rządu, który maiłby powstać po zwycięstwie wielkiej antypisowskiej koalicji. Jako ministra Obrony Narodowej widziałby Krzysztofa Śmiszka, który prywatnie jest partnerem szefa Wiosny Roberta Biedronia.

Suski rozbawił uczestników dyskusji programu „Jedziemy” emitowanego przez TVP Info. Polityk PiS opowiadał o swojej wizji działań oponentów jego partii. – Opozycja gra w taką grę: że my się tu pokłóciliśmy, tworzą rożne bloki, a co będzie po wyborach? No szanowni państwo, jeżeli oni będą mieli wspólnie większość, to będzie rząd koalicyjny – powiedział.

Później zaczął wymieniać kolejnych ministrów w nowym rządzie jaki miałoby ustalić kierownictwo opozycji.

– To będzie rząd koalicyjny więc tak: Schetyna na premiera, Biedroń, Kosiniak-Kamysz, Kuki na wicepremierów, Grodzka może minister edukacji, Śmiszek obrona narodowa, Miller marszałek Sejmu, Cimoszewicz minister spraw zagranicznych, Sachajko minister rolnictwa, Borysław Budka minister sprawiedliwości…. – i wyliczał.