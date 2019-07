PiS straci władzę po jesiennych wyborach? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Badanie przeprowadzono w dniach 18 – 19 lipca 2019 r., a więc w trakcie krystalizowania się podziałów opozycji na przedwyborcze bloki. W wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

W wariancie, gdyby gdyby wybory do Sejmu odbyły się „jutro”, PiS mogłoby liczyć na 45,3 proc. poparcia. Na drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska z wynikiem na poziomie 28,9 proc. Do Sejmu weszłoby jeszcze PSL – 5,2 proc., co jest dobrą wiadomością dla Kosiniaka-Kamysza.

Poza Sejmem: Kukiz’15 (4,8 proc.), SLD (4,5 proc.), Wiosna (3,8 proc.), Korwin (2,9 proc.), Razem (1,5 proc.), Nowoczesna (1,2 proc.), Ruch Narodowy (1,1 proc.), oraz Zieloni (0,4 proc.). 0,1 proc. badanych wybrało jeszcze jakąś inną partię.

Takie wyniki dałyby dla Prawa i Sprawiedliwości 275 mandatów, PO – 171, a PSL tylko 13. W porównaniu z sondażem z czerwca, PiS zyskuje 3 mandaty, PO traci 11 mandatów, Wiosna traci wszystkie 27 mandatów, a PSL zyskuje 13, bo wcześniej ludowcy nie wchodzili do Sejmu.

Badanie uwzględniło jeszcze prawdopodobny wariant koalicyjny. W takim scenariuszu poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (PiS+Porozumienia+Solidarna Polska) wyniosłoby aż 47,1 proc. Drugie miejsce zajęła w sondażu koalicja Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska) z poparciem 29,2 proc. respondentów.

Próg wyborczy przekracza także lewicowa koalicja SLD, Wiosny oraz Razem, na którą oddanie głosu deklaruje 9,5 proc. Na czwartym miejscu znalazło się PSL – Koalicja Polska z 5,2 proc. poparcia, a na piątym Bezpartyjni Samorządowcy+Kukiz’15 (5,2 proc). Konfederacja (Korwin + Ruch Narodowy + Federacja dla Rzeczypospolitej) może liczyć według badania na poparcie 3,3 proc. respondentów.

Źródło: DoRzeczy