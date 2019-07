Prawdziwa twarz LGBT. Współorganizatorka homoparady w Białymstoku wyzywa i bluzga na wszystkich. Hejtuje Maryję i disco-polo

Aleksandra Kluczyk, współorganizatorka homomarszu w Białymstoku najwyraźniej uważa, że nie udało się wystarczająco zmobilizować LGBT i postanowiła się poskarżyć w mediach społecznościowych. Przy okazji – w imię tolerancji oczywiście – zaatakowała Kościół oraz społeczeństwo.

– Jak przeczytam jeszcze jeden post, o tym co należało zrobić, kto jest teraz winny, jakie decyzję należy podjąć, i jakie to marsze poparcia pod publiczkę chcecie teraz odpie*****ć. Postów napisanych przez osoby, którym nie chciało się nawet ruszyć dupy, żeby wstawić pie****ony post o poparciu, to was wszystkich k**wy ro****ie – napisała na Facebooku Aleksandra Kulczyk [cenz. red.].

– To wy legitymizujecie przemoc przeciwko nam! To wasza bierność ro****ała nas w sobotę! Skala przemocy ro****ała nas wszystkich, ale się k***a wszyscy po weekendzie obudziliście, że nazista zachowuje się jak nazista? Czy to ksiądz, marszałek, kibol drużyny piłkarskiej, mój stary czy twoja stara. To wy olaliście mnie, kiedy prosiłam o publiczne poparcie – czytamy dalej.

– Pytaliście o c**kę zamiast monstrancji, bo to klikalny temat. Pytaliście, czy będzie tęczowa Maryja bo to jest k***a szczyt, który was obraża! Byliśmy atakowani, zastraszani, bici, opluwani, oblewani moczem, rzucano w nas cegłami i petardami. A wy macie k***a czelność mówić, że obraża was przerobiony obraz jakieś typiary, która istnieje w waszej wyobraźni? TAK MACIE NOWĄ SENSACJĘ OBRAŻAM WASZĄ K***A WIARĘ J***Ć JUŻ TEN MARSZ NIC INNEGO NIE MA NA FESJIE OD SOBOTY J***Ć MARSZ NIC SIĘ NIE STAŁO – histeryzowała.

– Sączcie sobie te piwka za stypendium od prezydenta i innych dofinansowań, ponarzekajcie (byle nie za głośno!) na radykalizujące się społeczeństwo i zalewającą nas falę discopolo, bo faszyzm faszyzmem, ale k***a to discopolo! Panowie w garniturach przestańcie robić żarty z tymi marszami solidarnościowym. Wyjmijcie w końcu wszyscy głowy z dupy i przestańcie udawać, że cokolwiek was obchodzimy – pisze Kluczyk.

Na sam koniec podziękowała tym, którzy zaangażowali się w marsz.

Aleksandra Kluczyk była jedną ze współorganizatorek tzw. parady równości w Białymstoku. Główny organizator, „Tęczowy Białystok” zamieścił kilka zdjęć nawet z oznaczeniem profilu na Facebooku.

Post Aleksandry Kluczyk został już usunięty z Facebooka, choć po sieci krążą jego screeny. Czyżby koledzy i koleżanki przekonały, że ujawnienie prawdziwej, rozhisteryzowanej i nienawistnej twarzy ruchu LGBT nie przysporzy mu popularności?

Źródło: facebook.com