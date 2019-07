Skandal w Karpaczu. Pięciogwiazdkowy hotel na paragonie informuje o „dopłacie za bachora”. Matki oburzone, jest stanowisko właściciela

W pięciogwiazdkowym hotelu w Karpaczu 165 zł wynosi „dopłata za bachora”. Tak wynika z paragonu fiskalnego wystawionego przez za pobyt córki jednej z internautek.

– Paragon za pobyt córki. Brak mi słów – napisała na Facebooku Agnieszka Bojeś-Kuta. Zamieściła do tego zdjęcie paragonu. „Dopłata za bachora” wynosi w hotelu Green Mountain w Karpaczu 165 zł.

Obsługa profilu hotelu zareagowała szybko.

– Pani Agnieszko, najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wydruk to wynik niefrasobliwego i nietaktownego komentarza jednego z naszych pracowników i wypadek poniżej wszelkiej krytyki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca. Jesteśmy kompleksem nastawionym na rodzinne pobyty, a dzieci to nasi goście VIP, dlatego zależy nam, by czuły się u nas jak najlepiej – potwierdzają to liczne pozytywne opinie i wysokie noty wystawiane przez naszych gości po pobycie. Zapewniamy, że niestosowny komentarz, który pojawił się na wydruku w najmniejszym stopniu nie licuje z polityką i ofertą Green Mountain Hotel & Apartments, zaś w stosunku do autora wyciągniemy stosowne konsekwencje, aby taki incydent nie miał szans ponownie się wydarzyć – zapewniono.

Reakcje na tę deklarację były różne.

– Dzieci tej Pani powinny mieć dożywotni darmowy pobyt,wtedy możliwe ze wyszliby ściema z twarzą,hotel 5 gwiazdkowy o takie zachowanie?W dzisiejszych czasach w dobie FB itp. myślicie ze przepraszam wystarczy ? – oceniła Katarzyna Skóra.

– Skóra Katarzyna może nie dożywotni, ale w tym komentarzu przepraszającym zabrakło mi zaproszenia na weekend na koszt hotelu w ramach odzyskania dobrej twarzy. Co tej Pani po tym, że „zostaną wyciągnięte konsekwencje”? – napisał Paweł Jakubowski.

– Właśnie widać jacy to goście VIP. Ważne, żeby kasa się zgadzała za ‚bachora’, a to przecież to tylko taka niefrasobliwość.. Jestem w szoku, że wizerunkowo to jest wasz max po takiej obrazie klienta – wtórowała Sylwia Folejewska.

Są jednak i inne spojrzenia na sprawę. – Ahahaha chyba żart! Tak przepraszam wystarczy! Dożywotni pobyt za darmo.. żebranie poziom 100/100 – zauważyła Monika Brynkiewicz.

– Ach to włażenie w du pę madkom i ich bach orom. Żenujące. A wystawcowi tegoż paragonu postawiłbym kolację – napisała Aleksandra Morpho.

– Widze ze tryb Madki polskiej patolowskiej sie uruchomil, najlepiej za free dla 5 pokoleń wstecz. Przeprosilo? Obiecali ukarac osobe odpowiedzialną ? Obiecali, Karynom wiecznie malo i by chcieli żrec za free i „al inklusif” do śmierci – ocenił Ariel Neubauer.