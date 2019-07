Skandal w rodzinie Martyniuka. Znany ksiądz ostrzega syna króla disco-polo

Rodzina króla disco-polo nie schodzi z ust całej Polski. Wszystko za sprawą syna Zenka Martyniuka, Daniela. Po wielu skandalicznych przygodach i doniesieniach, teraz ogłosił przez Internet, że zamierza rozwieść się ze swoją żoną, Eweliną. Mało tego – chce odebrać jej córkę Laurę, która ma zaledwie pięć miesięcy!

Zachowanie Daniela martwi całą rodzinę Martyniuków, znajomych i cały kraj. Do sprawy odniósł się teraz znany kapłan, ks. Kazimierz Sowa.

Ksiądz przypomniał, że rozwód to jedna z najgorszych opcji, może nie licząc zabójstwa małżonka. Przedstawia też możliwość naprawy sytuacji.

– W Piśmie Świętym jest słowo, które odnosi się trochę do kogoś innego: „Szukajcie, a znajdziecie”. Myślę, że najpierw trzeba szukać tej osoby, z którą chce się spędzić całe życie, nie zawierać związków pochopnie, szukać, a nie czekać, że miłość spadnie z nieba. Po drugie trzeba rozmawiać, nawet o trudnych sprawach, od problemów nie można uciekać – powiedział kapłan prowadzący program „Święte miejsca”.

– Rozwód jest ostatecznością, ale w kościele mamy do czynienia z separacją, żeby przemyśleć swoje sprawy. Nie ma relacji między ludźmi bez słuchania drugiego człowieka. Jeśli nie ma rozmowy, słuchania i zrozumienia drugiej osoby, to taki związek jest oparty tylko na emocjach, które bardzo często mogą ulecieć. Rozwód jest czymś, co pozostawia w życiu człowieka jakiś ślad i konsekwencje, poza tym to bardzo dramatyczne przeżycie – dodał w rozmowie z „Super Expressem” ks. Kazimierz Sowa.

Źródło: se.pl