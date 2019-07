Skandal w TVP! Wiadomości manipulują wywiadem z arcybiskupem, by bronić totalitarnego ruchu LGBT [VIDEO]

Brak rzetelności, stronniczość i manipulacja w TVP to już przykry standard. „Dobra zmiana” wprowadziła jeszcze niższy poziom do utrzymywanych pod przymusem z naszych pieniędzy mediów państwowych, choć wydawało się, że przebicie PO jest niemożliwe. Tym razem zmanipulowano treść wywiadu „Niedzieli” z abp. Stanisławem Gądeckim, by bronić ruchu LGBT.

– W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Niedziela” abp Gądecki przypomina, że choć na marszach równości dochodziło do profanacji świętości, np. wizerunku Matki Boskiej czy parodiowania Eucharystii, to nikt, także te środowiska, nie będą wyłączane z głoszenia Dobrej Nowiny, bo każdy ma do tego pełne prawo – mówił pracownik TVP w „Wiadomościach”.

– Prawdą jest też to, że Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim, i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny. Także osoby przynależące do wspomnianych środowisk mają to prawo. Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia – zacytował fragment wywiadu.

Rozmowę przeprowadził Artur Stelmasiak, dziennikarz „Niedzieli” i szef warszawskiej redakcji tygodnika. Jak sam stwierdza, „mój wywiad i wypowiedź abp. Gądeckiego ws. LGBT zostały zmanipulowane przez TVP”.

– Dopiero się zorientowałem, jak mój wywiad i wypowiedź abp. Gądeckiego ws. #LGBT zostały zmanipulowane przez #TVP. Na początku jest o tym, że z #LGBT nie można dialogować, a później o tym, iż nie można ich okradać z prawdy Ewangelii – poinformował na Twitterze Stelmasiak.

Podkreślił także dalszy ciąg wypowiedzi arcybiskupa, którą pominęła reżimówka, a która jest niezwykle istotna dla kontekstu.

– W imię wierności naszemu Zbawicielowi i w imię miłości do naszych sióstr i braci musimy jednak głosić całą Ewangelię – nie unikając wymagań, które ona niesie, i nie przestając nazywać śmiertelnym grzechem tego, co nim w istocie jest. Gdybyśmy tak nie czynili, okradalibyśmy naszych bliźnich z prawdy, która także im się należy – mówił abp Gądecki.

Zresztą nawet lead tekstu jasno wskazuje, że abp Gądecki nie uprawiał homopropagandy tylko przypominał katolicką naukę, która jasno mówi, że samo bycie homoseksualistą niczym grzesznym nie jest. Natomiast praktykowanie homoseksualizmu już tak, gdyż jest to grzech śmiertelny.

– Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Ale Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny – czytamy w leadzie tekstu słowa abpa Gądeckiego.

Dopiero się zorientowałem, jak mój wywiad i wypowiedź abp. Gądeckiego ws. #LGBT zostały zmanipulowane przez #TVP. Na początku jest o tym, że z #LGBT nie można dialogować, a później o tym, iż nie można ich okradać z prawdy Ewangelii.#Bialystok Więcej:https://t.co/bbVFwVN8JM pic.twitter.com/rv64cRlAc8 — Artur Stelmasiak (@ArturStelmasiak) July 22, 2019

Źródła: twitter.com/niedziela.pl