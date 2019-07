Skandaliczne zachowanie Drag Queen. „Niewłaściwy dotyk…”. A miał tylko czytać bajki. Rodzice są oburzeni [FOTO]

Zdecydowanie nie tak wyglądać miało spotkanie w Saint John’s Library w Portland. Drag Queen zaproszona przez obsługę miała czytać zebranym tam dzieciom bajki. Niestety, gdy w internecie pojawiły się zdjęcia z tegoż spotkania, rodzice zobaczyli coś zupełnie innego niż się spodziewali.

Okazało się, że mężczyzna nazywający siebie „Carla Rossi” zdecydowanie nie przyszedł do biblioteki, aby czytać bajki. Zdjęcia ukazały jak mężczyzna rozłożył się na podłodze, a dzieci kładły się na nim i przytulały się do sztucznych piersi. Początkowo pracownicy biblioteki nie wiedzieli nic złego w zachowaniu mężczyzny, jednak burza wywołana przez rodziców, zmusiła ich do reakcji.

– Nie pozwoliłbym moim dzieciom czołgać się po przypadkowych nieznajomych bez względu na to, jak dziwnie są ubrani. Nawet jako opiekun obozowy 15 lat temu, byliśmy instruowani, aby nie brać dzieci na barana i nie pozwalać im siadać na naszych kolanach – pisał na facebooku oburzony rodzic.

Po czasie okazało się, że to nie pierwsze tego rodzaju „przedsięwzięcie” w bibliotece St. John’s. Wcześniej już dyrekcja zapraszał na spotkania z dziećmi m.in. przedstawicieli grupy „Siostry Wiecznego Odpustu” czyli mężczyzn przebierających się za siostry zakonne, ewidentnie kpiąc z Kościoła katolickiego.

Obecnie nie ma pewności jaka będzie przyszłość dyrekcji biblioteki Portland. Dyrektor ds. marketingu zapewnił, że „zastanowią się nad wyrażonymi opiniami i obawami, aby upewnić się, że Biblioteka zachowuje niezmiennie wysokie standardy”. Czytając taki opis, mamy jednak pewność, że to nie ostatnia wizyta Drag Queen w tym miejscu.

Źródło: LifeSiteNews / NCzas.com