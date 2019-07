Socjalistyczna Wenezuela kolejny raz pogrążona w ciemności po awarii systemów zasilania. To już piąty black-out od początku tego roku

Brakiem prądu sparaliżowana została połowa kraju i stolica Caracas. Awaria zaczęła się o 16:41 czasu lokalnego w poniedziałek (22:41 czasu polskiego). Przestały działać wodociągi, transport publiczny i telefony.

W ciągu czterech minut kraj pogrążył się w ciemności. Do niektórych stanów udało się po pewnym czasie przesłać prąd z dużej elektrowni wodnej Guri.

W trudnym położeniu były szpitale. Do dzisiaj 12 dużych placówek pozostaje bez elektryczności i stara się ratować sytuację generatorami. Problemem są dializy i inkubatory dla noworodków. Do 90% szpitali nie dociera woda. Podczas poprzednich problemów tego typu w marcu życie straciło wielu pacjentów.

W Caracas, gdzie nie działała sygnalizacja uliczna tworzyły się olbrzymie korki, a na ulicach panował chaos. Sklepy na szczęście i tak są na ogół puste, więc nie było przynajmniej problemów przy nie działających chłodniach z przechowywaniem żywności.

Przerwy w dostawach prądu są w Wenezueli codziennością, jednak totalne wyłączenia rodzą problemy, o których normalnie się nie pamięta. Bogata w ropę Wenezuela nie inwestowała w utrzymanie i rozwój swojej energetyki, a zdekapitalizowane urządzenia odmawiają posłuszeństwa. Socjalista Maduro zapewne jednak i tak oskarży Stanu Zjednoczone i opozycję o sabotaż. Zresztą Nicolás Maduro już potępił na Twitterze „nowy atak kryminalny”.

Venezuela plunges into darkness again after another nationwide blackout. By some counts the lights are out in 19 of the country's 23 states. These are the scenes in Caracas as night falls. pic.twitter.com/UFBVMzPhoA

— Cody Weddle (@coweddle) July 23, 2019