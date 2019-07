Stan alarmu dla wielu central jądrowych. Z powodu upałów wyłączają reaktory atomowe

Do Francji od kilku dni wróciła fala upałów. Z tego powodu podjęto decyzję o wyłączeniu z pracy dwóch atomowych. Firma EDF zatrzymuje dwa reaktory jądrowe w Centrali Golfech (departament Tarn-et-Garonne). Może być tylko początek i podobny los mogą podzielić inne elektrownie.

Powód jest prosty. Chodzi o zbyt wysoką temperaturę wody, której używa się do chłodzenia reaktorów. W przypadku elektrowni położonych nad rzekami są to konkretnie ustalone wartości temperatur wody.

W przypadku Garonny woda zwracana do tej rzeki nie może przekroczyć temperatury 28 ° C, boi grozi to równowadze środowiska.

Teraz EDF obserwuje sytuację w innych elektrowniach, gdzie wprowadzono już stan ostrzegawczy. W sierpniu 2018 r. zbyt ciepła woda w Rodanie i gwałtowny wzrost rtęci zmusił operatora do zatrzymania pracy reaktorów w Bugey, Saint-Alban i Fessenheim.

W tym roku długotrwała susza obniżyła poziom wody w Rodanie, co zmusiło w ubiegłym tygodniu elektrownię Tricastin do zmniejszenia produkcji.

Elektrownie atomowe, zwłaszcza te zaprojektowane w latach 70. ub. wieku, nie są przystosowane do tak wysokich temperatur i pomimo modernizacji wielu elementów, trzeba je szczególnie monitorować.

Źródło: France Televison