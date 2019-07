Szok i niedowierzanie. Przez „500 plus” wcale nie rodzi się więcej dzieci. Poseł Wójcikowski wszystko przewidział

Szok i niedowierzanie! Program „500 plus” nie przynosi pożądanego skutku prodemograficznego, mimo rozdawnictwa pieniędzy wcale nie rodzi się wiele więcej dzieci, niż przed jego wprowadzeniem – a co więcej obecnie trend wzrostowy może ulec osłabieniu.

No dobra, tak naprawdę to było do przewidzenia dla każdego, kto wie iż interwencje rządowe przynoszą dokładnie odwrotny skutek do zamierzonego. Wiedział o tym też każdy, kto przeczytał uzasadnienie do rządowej ustawy o „500 plus” – już tam wprost napisano, że wskaźnik urodzeń wzrośnie minimalnie.

Dr ekonomii i demograf Rafał Wójcikowski już przy wdrażaniu tego programu w życie informował z mównicy sejmowej, że jego wprowadzenie jest nieracjonalne i nie spowoduje wzrostu urodzeń. Przyniesie za to koszt 800 tysięcy złotych na każde nowonarodzone dziecko.

– Sami państwo przyznają, że w ciągu roku urodzi się góra 30 tys. dzieci więcej. Co to oznacza? Że z 380 tys. urodzeń wzrośnie nam liczba do 410 tys. rocznie. Wskaźnik dzietności z 1,3 do maksymalnie 1,5. Czy to uchroni Polskę przed apokalipsą demograficzną? Sami się państwo przyznają, że nie – mówił Wójcikowski.

Jest jeszcze gorzej. Liczba urodzeń za czasów drugiej kadencji PO-PSL wahała się od niespełna 370 tysięcy złotych do 388 tysięcy złotych. Z kolei za pierwszej kadencji aż trzykrotnie przekroczono 410 tysięcy urodzeń rocznie – co oczywiście też było liczbą o wiele za małą dla utrzymania zastępowalności pokoleń.

Program „500 plus” nie przyniósł pożądanego efektu, w pierwszym roku po jego wprowadzeniu tj. 2017 liczba urodzeń wzrosła do 402 tysięcy, jednak już w kolejny wyniosła 388 tysięcy. W tym roku trend spadkowy się utrzymuje – w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a więc drugiego półrocza 2018 i pierwszego półrocza 2019 liczba urodzeń wyniosła jedynie 381 tysięcy.

– Liczba urodzeń w Polsce za ostatni rok właśnie spadła poniżej poziomu z 2016, czyli pierwszego roku obowiązywania 500 plus – informuje na Twitterze dziennikarz ekonomiczny, Rafał Hirsch.

„500 plus” nie zapobiegnie katastrofie demograficznej. Przed wprowadzeniem programu prognozowano, iż liczba Polaków spadnie do 34 milionów osób w 2050 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zapewnia jednak, iż „dzięki programowi „Rodzina 500 plus” do 2050 r. spadek ludności w Polsce zmniejszy się jednak o 1,7 mln” – donosi portal gazeta.pl.