Szokujące słowa Donalda Trumpa. „Mogę wygrać tę wojnę w tydzień, ale po prostu nie chcę zabijać 10 milionów ludzi” [VIDEO]

Donald Trump zaszokował wczoraj dziennikarzy w trakcie konferencji prasowej. Stwierdził, że gdyby chciał wygrałby wojnę w Afganistanie w tydzień, ale nie zrobi tego z jednego powodu.

Donald Trump i składający oficjalną wizytę w USA premier Pakistanu, Imran Khan, rozmawiali z dziennikarzami w Białym Domu.

Prezydent USA nawiązał do oczekiwanej roli Pakistanu w zakończeniu wojny w Afganistanie. To wówczas padły szokujące słowa Donalda Trumpa sugerujące użycie broni nuklearnej, bo tylko wtedy byłoby to realne.

– Mogę wygrać tę wojnę w tydzień, ale po prostu nie chcę zabijać 10 milionów ludzi – powiedział Trump.

– Gdybym chciał wygrać wojnę w Afganistanie zostałby on zmieciony z powierzchni ziemi i byłoby po wszystkim w ciągu dosłownie 10 dni. Nie chcę iść tą drogą – dodał.

Donald Trump przypomniał, że USA są obecne w Afganistanie od 19 lat i pełnią tam rolę policjanta ale nie chcą tego dalej robić. Dlatego liczą na pomoc Pakistanu w rozwiązaniu tej kwestii.

Od wielu miesięcy toczą się też dzięki mediacji Kataru negocjacje między USA, a talibami, które mają doprowadzić do politycznego zakończenia wojny w Afganistanie.

“If I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth, it would be over literally in 10 days,” Trump says alongside Pakistani PM Imran Khan, adding “I just don’t want to kill 10 million people” pic.twitter.com/mhXuJZ8N61

— Bloomberg TicToc (@tictoc) July 22, 2019