To nieuniknione! Wedle wszelkich przepowiedni III wojna światowa musi wybuchnąć

Od kilku lat jak mantrę o tym, że czeka nas III wojna światowa powtarza najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski. W obliczu ostatnich napięć między USA a Iranem pokusił się nawet o wizję, w której przeczuwa atak mocarstwa na kraj Persów. Do inwazji, która może oznaczać wybuch globalnego konfliktu miałoby dojść w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

„Uderzenie na Iran to nie są przelewki. To już nie będzie tak jak stało się z Irakiem – kilka dni i po Iraku. Iran jest przygotowany na taka ewentualność, do wojny lub do odwetu. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna” – powiedział na wstępie Jackowski. Więcej o tej TUTAJ.

III wojna światowa według o. Klimuszki

Wielki konflikt, który rozleje się na cały świat widział też polski franciszkanin ojciec Czesław Klimuszko (+ 1980 r.). Jak sam mówił jeszcze za swego życia, „wszystko wskazuje na to, żeśmy już wkroczyli w pierwszą fazę początku końca naszej cywilizacji”.

– Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna – mówił ojciec Klimuszko.

– Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Giblartarze! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą.(…) Te wody szły przez Niemcy aż tutaj. Sięgnęły Polski. Tu, gdzie jesteśmy dziś, będzie morze. Woda pokryje mój cmentarzyk – zapowiedział franciszkański wizjoner. Co ciekawe w jego wizjach Polska poniesie stosunkowo niewielkie straty w porównaniu do tego co spotka inne kraje Europy, więcej czytaj TUTAJ.

Przepowiednia greckiego mnicha

Wielki niepokój wzbudza też wizja Paisjusza, greckiego mnicha z góry Athos. Mistyk zapowiadał eskalację napięć między Rosją a Turcją, przypomniała niedawno gazeta „Rosyjski Dialog”. Starcia bojowe miałby się rozpocząć, gdy wyschnie Eufrat – przepowiadał.

Na 2019 rok prognozowany jest wzrost napięć pomiędzy Turcją a Rosją. Zdaniem Paisjusza przywódcy tych dwóch państw nie znajdą porozumienia, co doprowadzi do wybuchu konfliktu. Paisjusz przepowiadał także III Wojnę Światową, której zarzewiem miałby być Bliski Wschód. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Gunhild Smelhus o tym dlaczego wybuchnie III wojna światowa

Gunhild Smelhus zwana norweską Babą Wangą podała już pół wieku temu przyczyny przez które dojdzie do wybuchu III wojny światowej. Powodem nie będą działania polityczne tylko zmiany społeczne i kulturowe. Wśród powodów które zaważą nad wybuchem konfliktu Smelhus wymieniała: zmiana wartości ludzkich, odejście od tradycyjnego rozumienia rodziny i ogólnie przyjętych norm społecznych a nawet od więzi małżeńskich, napływa obcych kulturowo imigrantów i spustoszenie kościołów.

Większość z wymienionych przez kobietę zjawisk już możemy zaobserwować, a jedno z nich (napływ imigrantów) już teraz prowokuje powstawanie konfliktów choć póki co lokalnych. Więcej TUTAJ.