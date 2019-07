TVPiS już kompletnie odpłynęło?! Przedstawia rząd polityków totalnej opozycji. Polecieli mocno po bandzie

To co dzieje się w głowach redaktorów pracujących w reżimowej, czasem aż trudno określić słowami. Dzisiejszy materiał zapewne przejdzie do historii. Zaprezentowano w nim rząd, który miałby powstać, gdyby PiS nie wygrał wyborów.

Najlepszą metodą obrony jest atak – brzmi stara mądrość trenerów i tak też postanawia działać Prawo i Sprawiedliwość przy użyciu swoich nabojów w postaci „dziennikarzy” pracujących m.in. przy programie Teleexpress. To właśnie w nim wyświetlono materiał, który miał pokazać widzom, jak wyglądać będzie Rada Ministrów, jeśli Polacy nie zdecydują się na poparcie PiSu w najbliższych wyborach.

O tym, że premierostwo otrzyma Grzegorz Schetyna, a wicepremierami będą Robert Biedroń czy też Władysław Kosiniak-Kamysz, mogliśmy się spodziewać. Zdecydowanie bardziej zaskakują jednak inne nazwiska.

Do rządu „zdrajców” wciągnięty został m.in. Paweł Kukiz, którego do niedawna uwielbiano, ponieważ był alternatywą dla ruskiej agentury czyt. Konfederacji. Teraz jednak jest już niepotrzebny i trafia do antypolskiej Rady Ministrów.

Ciekawe nazwiska znaleźć można chociażby wśród ministrów. Edukacją miałby się zająć Anna Grodzka, a transportem Sławomir Nowak. Oczywiście obydwie te kandydatury są kompletnym „odlotem”, ponieważ Grodzka nie jest aktywnym politykiem, a były minister rządu PO-PSL jest obecnie wysoko postawionym urzędnikiem państwowym na Ukrainie i zapewne, ani myśli pozbywać się intratnego stanowiska.

Tak według TVPiS będzie wyglądał rząd gdyby przypadkiem nie wygrał PiS. Od siebie dodam, że słyszałem, że już są plany tego rządu, aby po ewentualnie wygranych wyborach czarnymi Wołgami jeździły potwory LGBT i porywały dzieci tych, którzy na PiS zagłosują. Sprawdzone info! – skomentował zestawienie Artur Dziambor i trzeba przyznać, że to bardzo trafny komentarz do zestawienia.

