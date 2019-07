Winnicki w Radiu Maryja o marszu LGBT w Białymstoku. „Apelujemy od lat do rządzących żeby zakazać promowania LGBT. Nie spotyka się to z żadnym odzewem”

Lider Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji Robert Winnicki w rozmowie z Radiem Maryja stwierdził, że „postawa podlaskiego społeczeństwa jest dla nas godnym do naśladowania przykładem”. Przypomniał też, że Ruch Narodowy od lat oraz Konfederacja od niedawna, choć od początku swojego istnienia, apeluje do władz, by zakazano promowania w Polsce ideologii LGBT. – Niestety nie spotyka się to z żadnym odzewem – stwierdził.

– Trzeba zwrócić uwagę na to, że w ten weekend w Białymstoku odbyło się mnóstwo inicjatyw, które w sposób bardzo pozytywny, ale nade wszystko stanowczy, odpowiedziało jasno i zdecydowanie: „Stop promowaniu zachowań dewiacyjnych”. Zatem postawa podlaskiego społeczeństwa jest dla nas godnym do naśladowania przykładem – powiedział poseł Robert Winnicki.

– To, co odbywa się od dłuższego czasu w Polsce – w mediach, na ulicach i niestety też w szkołach i na uczelniach – to jest tak naprawdę łamanie konstytucji. Nade wszystko jest to jednak łamanie prawa naturalnego i promowanie specyficznych upodobań seksualnych, próba podniesienia ich do rangi normy, która powinna być nie tylko akceptowana i tolerowana, ale wręcz afirmowana w przestrzeni publicznej – ocenił lider Konfederacji.

– To jest ta ślepa uliczka, w którą niestety podążył Zachód i przed którą musimy się w Polsce bronić. Niestety z taką formą agresji ideologicznej mamy do czynienia od dłuższego czasu. Nie oszukujmy się, ona w kolejnych latach tylko nabierze na sile – podkreślił.

– Jako Ruch Narodowy i Konfederacja od lat apelujemy do rządzących, ażeby przyjęli odpowiednie ustawodawstwo, które zabraniałoby promowania specyficznych upodobań seksualnych w przestrzeni publicznej, szerzenia agendy ideologii LGBT. Niestety nie spotyka się to z żadnym odzewem – przypomniał poseł Robert Winnicki.

Odniósł się także do okazanego niedawno zaangażowania ambasador USA w Polsce, Georgetty Mosbacher w promowanie totalitarnej ideologii LGBT w Polsce.

– Pani ambasador notorycznie wtrąca się w polskie sprawy, pokazując palcem, co Polacy robić powinni. Zachowuje się bardziej jak namiestnik kolonii, a nie jak ambasador teoretycznie zaprzyjaźnionego państwa. Nie powinna tego robić, ponieważ wpływa to fatalnie na stosunki polsko-amerykańskie. Może to być odbierane jako traktowanie Polski jako państwa zupełnie podporządkowanego, a tym bardziej, że w tym momencie pani Mosbacher działa nie tyle w interesie USA – a te interesy potrafi brutalnie realizować – co w interesie skrajnie lewicowej, antychrześcijańskiej, antyrodzinnej ideologii. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Pani Mosbacher po takiej wypowiedzi powinna być w trybie pilnym wezwana do MSZ i komunikat powinien być jasny: albo skończy z takimi zachowaniami, albo zostanie uznana za persona non grata w Polsce – stwierdził poseł Winnicki.

Źródło: radiomaryja.pl