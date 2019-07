Wyrzucili Niemców z Wenecji! Dostali też 950 euro grzywny za zaparzenie sobie kawy

We Włoszech wprowadzono w te wakacje sporo restrykcji, która mają zdyscyplinować blisko 30 milionów turystów oblegających zabytki i plaże tego kraju. Dwójka trzydziestoparoletnich turystów z Berlina, która zaczęła sobie przy moście Rialto w Wenecji gotować kawę, przekonała się o tym w oparciu o własne portfele. Chcieli zaoszczędzić, ale sporo stracili i nawet miasta nie zdążyli zwiedzić.

Turyści rozłożyli plecaki, ale jeszcze zanim zdążyli się napić kawy, na miejscu pojawiła się lokalna policja. Zostali ukarani grzywną w wysokości 950 euro za „niewłaściwe zachowanie” i złamanie przepisów. Rada miejska Wenecji, zgodnie z przyjętymi w maju przepisami, nakazała im także opuszczenie miasta.

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro zamieścił nawet na Twitterze zdjęcia pary z Berlina otoczonej przez policjantów, którym przy tej okazji podziękował za interwencję.

Oggi altri maleducati segnalati e puniti. Li abbiamo anche appena espulsi dalla Città.

Via i maleducati e i menefreghisti !

Rispetto per #Venezia , non molleremo.

Grazie alle ragazze e ai ragazzi della Polizia Locale. @comunevenezia @CMVenezia pic.twitter.com/wHhmrnriMk

