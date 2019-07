Zbadali zależność między liczbą partnerów seksualnych a rozwodami i szczęściem małżeńskim. Wnioski są szokujące

Rewolucja seksualna lat sześćdziesiątych przyniosła opłakane skutki, które dopiero dziś możemy obserwować i w sposób namacalny, poprzez badania społeczne, możemy określić. Ciekawe badania w tym kontekście przeprowadził Institute for Family Studies. Do jakich wniosków doszli eksperci?

Po pierwsze Institute for Family Studies określił, jakie szanse przedstawiciele obu płci mieli na związanie się tylko z jednym partnerem seksualnym na całe życie. W latach 20. XX wieku szanse te dla kobiet były bliskie 80 procent, z kolei dla mężczyzn wynosiły ponad 50 procent.

W kolejnych latach oba te wskaźniki zaczęły spadać, jednak znacznie wyraźniej w przypadku kobiet. W latach 60. XX wieku kobiety miały zaledwie 40 procent szans na związanie się na całe życie z jednym partnerem seksualnym, w przypadku mężczyzn było to mniej niż 30 procent.

Sytuacja ta nieco się zmieniła w latach 80., kiedy wskaźniki dla obu płci nieco wzrosły, jednak dla mężczyzn dużo wyraźniej. Wówczas kobiety miały ponownie nieznacznie ponad 40 procent szans na taki związek, a mężczyźni nieco poniżej 40 procent.

Kolejnym ważnym punktem jest skłonność do rozwodów osób, które przed ślubem miały wielu partnerów seksualnych. Na podstawie badań IFS wykazano, iż osoby mające jednego partnera seksualnego przez całe życie znacznie rzadziej się rozwodzą, natomiast nie wykazano, aby skłonność do rozwodów rosła wraz z liczbą partnerów powyżej kilku przed ślubem.

IFS zbadał także związek pomiędzy liczbą partnerów seksualnych, a własnym poczuciem szczęścia w małżeństwie. I tu ponownie okazuje się, że osoby które związały się z jedną partnerką/partnerem na całe życie częściej określają swoje małżeństwa jako szczęśliwe.

Naukowcy doszli do wniosku, iż posiadanie wielu partnerów zwiększa świadomość alternatywnych rozwiązań, co oznacza wprost, że osoby mające więcej partnerów seksualnych, częściej rozważają inne opcje. To natomiast prowadzi do poczucia braku szczęścia w małżeństwie.

