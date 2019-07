Biedronka sprzedaje klapki Kubota! Kultowe laczki na rzep znowu podbiją serca Polaków?

Biedronka nawiązuje do modowego hitu przełomu wieków i wprowadza do swojego asortymentu klapki Kubota! Na razie oferta jest czasowa i ma uświetnić 25-lecie legendarnych klapków. Cena nie będzie wygórowana.

Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku klapki Kubota były wszechobecne na polskim rynku. Po latach zyskały drugie życie, przede wszystkim w internecie, gdzie stały się inspiracją do setek memów.

Teraz trafią na półki popularnego dyskontu Biedronka. Ich wygląd będzie niemal identyczny do tych sprowadzanych z Chin. Produkcja odbywa się jednak w Polsce. I do tego podobno są szyte ręcznie.

– Po długim letargu w wirtualnej szafie Internetu na salony powraca legendarna marka KUBOTA – narodowa duma i symbol pokolenia. W nowym stylu, acz tradycyjnej oprawie – paluchem szurając dyskretnie, wraca, by energią lat dziewięćdziesiątych dokonać klapkowej rewolucji – czytamy na stronie kubotastore.pl.

Klapki Kubota do Polski sprowadziło młode małżeństwo. Koleją transsyberyjską przemierzali tysiące kilometrów, by w wielkich torbach dostarczyć na polskie targowiska nowy produkt. W 2018 roku marka została reaktywowana przez czwórkę przyjaciół z Łodzi.

Teraz do 7 sierpnia legendarne klapki będzie można kupić w Biedronce. Do wyboru będą cztery kolory damskich klapek w rozmiarach 37-40. Mężczyźni będą mogli wybierać spośród dwóch kolorów i rozmiarów 41-45. Ich cena to 19,99 zł.