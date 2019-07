Czy ktoś pokona Chińczyków! Tamtejsi naukowcy stworzyli nową technologię stealth. Co to takiego?

Chińscy naukowcy poinformowali, że udało im się stworzyć nowy typ materiałów, które zapewniają zmniejszenie wykrywalności radarów. Mają one posłużyć do produkcji samolotów i okrętów, które będzie znacznie trudniej wykryć przy pomocy radarów.

Osiągnięcie to związane jest ze stworzeniem pierwszego w historii modelu matematycznego, który opisuje zachowanie fal elektromagnetycznych w kontakcie z powierzchnią metalu, wcześniej pokrytą mikroskopijnymi wzorami. Dokonali tego naukowcy z Instytutu Optyki i Elektroniki Akademii Nauk w Chengdu.

Jak stwierdził „South China Morning Post”, „Projekt jest podstawą metalowej membrany, pochłaniającej promieniowanie stacji radiolokacyjnych w najszerszym paśmie”.

Obecnie, aby samoloty były trudniej wykrywalne, nadaje się im dziwne kształty, co pogarsza ich aerodynamikę. Ponadto stosuje się specjalne farby, jednakże są one drogie i ciężkie, a ponadto malowanie trzeba powtarzać co jakiś czas.

– Myśliwiec albo okręt wojenny, wykorzystujący tę technologię będzie mógł oszukać każdą działający obecnie system radiolokacyjny – uważa jeden z naukowców pracujących przy tym projekcie.

Źródło: pl.sputniknews.com