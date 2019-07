Dwie piękności zapraszają na charytatywną partyjkę! Chętny będzie musiał sporo zapłacić, ale widoki będą niesamowite [FOTO]

Chyba każdy dżentelmen ma od czasu do czasu chęć na długą partyjkę w golfa. Jeśli tak, to obok takiej oferty nie można przejść obojętnie. Paigne Spiranac i Taylor Cusack, amerykańskie golfistki postanowiły wystawić na aukcji charytatywną grę.

Jeśli ktoś myśli, że do gry zachęcić go może tylko fakt charytatywności to jest w błędzie. Oczywiście to bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia, ale w tym przypadku, chyba zdecydowanie bardziej do męskiej części odbiorców przemówią atuty obydwu sportsmanek.

Szczerze trzeba przyznać, że obie panie nie są w czołówce światowej swojej dyscypliny. Co więcej, nie są nawet w ścisłej amerykańskiej czołówce. Spiranac gra wśród profesjonalistów od 2015 roku, jednak przez te cztery lata gry potrafiła wygrać tylko jeden turniej. Zdecydowanie bardziej znana jest z odważnej sesji zdjęciowej do magazynu Sports Illustrated.

Pieniądze zebrane na internetowej aukcji zostaną przekazane na rzecz The Cybersmile Foundation. Jest to fundacja zajmująca się walką z przejawami przemocy w wirtualnym świecie. Licytacja kończy się w piątek, a obecnie jej zwycięzca będzie musiał zapłacić 14 tys. dolarów.

Źródło: instagram.com/taylorcusack / instagram.com/_paige.renee / NCzas.com