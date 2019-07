Europa starzeje się w dramatycznym tempie! „Motorem demograficznym świata będzie Afryka”

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) opublikowało raport, z którego wynika, że mieszkańcy Unii Europejskiej będą stanowić coraz mniejszy odsetek światowej populacji. „Motorem demograficznym świata” zostanie natomiast… Afryka Subsaharyjska.

Jak wskazało EPRS, wedle prognozy bazowej Eurostatu liczba ludności UE-28 w 2050 roku wyniesie 528,6 mln, a potem zacznie spadać. Światowa populacja natomiast w tym czasie znacząco wzrośnie – z niemal 7,4 mld w 2015 roku do ponad 10 mld w 2055 roku. Pod koniec tego stulecia liczba ludności na świecie przekroczy 11 mld.

„Europa starzeje się dramatycznie, a proces ten napędza zarówno znaczny wzrost średniej długości życia, jak i niższy niż w przeszłości wskaźnik urodzeń. Mediana wieku w UE-28 wzrosła z 38,3 w 2001 r. do 42,8 w 2017 r . To wzrost o 4,5 roku w ciągu zaledwie 16 lat” – czytamy w unijnym raporcie.

Jeszcze w połowie lat 70. XX w. współczynnik płodności w Europie przekraczał 2,1 żywych urodzeń na kobietę w wieku rozrodczym. Obecnie wynosi on już tylko 1,57. Prostą zastępowalność pokoleń zapewnia współczynnik na poziomie między 2,1 a 2,15.

Zdaniem EPRS, skoro drastycznie maleje liczba dzieci urodzonych na terenie Unii Europejskiej, coraz większe znaczenie w zwiększaniu lub co najmniej utrzymywaniu poziomu populacji UE-28 ma migracja.

W 2017 roku na terenie UE urodziło się tylko 5,06 mln dzieci. Zmarło natomiast 5,26 mln osób. Średnia przewidywana długość życia dla ludzi urodzonych w 2016 roku szacowana jest na 83,6 lat w przypadku kobiet i 78,2 – w przypadku mężczyzn.

Wynika z tego, że do 2050 roku na każdą osobę, która ukończyła 65 lat w UE będą przypadać tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym, czyli 15-64 lata. Unijne Biuro Analiz oceniło tę sytuację jako „dramatyczną zmianę” w stosunku do roku 2001 – wtedy stosunek ten wynosił jeden do czterech.

Obecnie najmłodsze społeczeństwo w UE stanowią Irlandczycy z medianą wieku wynoszącą 36,9 lat. Najstarsi są Włosi i Niemcy – 45,9 lat. Jako pierwsze medianę wieku na poziomie 50 lat osiągną Włochy – już w 2029 roku. Z kolei w 2050 roku najstarszym krajem ma stać się Portugalia z medianą wieku 52,4 lat. Ciut młodsi mają być wówczas Grecy – 52,3 lata.

Ponadto EPRS wykazało, że tendencja do starzenia się społeczeństw jest globalna. Całkowity współczynnik płodności na świecie wykazuje tendencję spadkową z ok. 5 żywych urodzeń na kobietę w 1960 roku do 2,44 obecnie. W 2050 roku osób w wieku 65 lub więcej lat będzie ponad 1,5 mld. W 2015 ich liczba wyniosła 612 mln.

W XXI wieku „motorem demograficznym świata” ma zostać Afryka Subsaharyjska. Według przewidywań populacja tego regionu wzrośnie ponad dwukrotnie – z 1,02 mld w 2017 roku do 2,17 mld w 2050 roku. Ponadto do końca wieku ta liczba ma się niemal podwoić.

„Jedna czwarta osób w wieku produkcyjnym na świecie może być Afrykanami do 2050 r.” – podkreślono.

Źródło: PAP