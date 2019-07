Katarzyna Skrzynecka oburzona zachowaniem turystów nad Bałtykiem! „Liczne gromady patologicznie rozwydrzonych matołów, pod 30tkę”

View this post on Instagram

Co nas "wypłoszyło" z plaży nad Polskim morzem…? Jak wiele innych grzecznych i spokojnych rodzin z dzieckiem…? Nie, nawet nie dzikie tłumy…bo przecież każdy ma prawo, lubi i chciałby być latem nad morzem… Nawet nie że woda zimna… SERDECZNIE POLECAM – PRZECZYTAJCIE 3 CZĘŚCI ZABAWNEGO ARTYKUŁU MOJEGO MĘŻA NA TEN TEMAT NA JEGO PROFILU @marcinlopucki 👍👍💙 BRAWO MARCIN @marcinlopucki W SAMO SEDNO 👍👍👍😉 Pośród NORMALNYCH LUDZI, na wakacjach z rodziną, liczne gromady patologicznie rozwydrzonych matołów, pod 30tkę, dojących na plaży z gwinta już nie tylko piwsko, ale wódkę i "łychę", ryczących jak bawoły – przy czym bawół chociaż ma mózg! – co 2gi…3ci grajdoł wyjących bezmózgów: "Weź kurwa, ja pierdolę kurwa, jebać, jebać wszystkich, kurwa" … 👎 Obok nas siedział z dziećmi miły Pan o hinduskiej urodzie…. Ekipa matołów wyła: "te, kurwa, jebać murzyna, zajebać murzyna !!!" 👎👎👎 Kolejne rodziny jak my, z dziećmi, którym uszy więdły, opuszczały w poczuciu niesmaku śliczne szerokie plaże… Tak miło wspominam te plaże z wakacji mojego dzieciństwa…. Odeszło w przeszłość 😢 Na szczęście mamy enklawę basenu w hotelu 💙 DZIĘKUJĘ ZA ŚWIĘTY SPOKÓJ I KULTURALNĄ ATMOSFERĘ @hotel_unitral 💙💙 Tu się schowamy przed "współczesną kulturą plażowania"