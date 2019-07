Kopniakiem wrzucił niepełnosprawnego do rowu. Okazało się, że to syn wójta

Agresywny kierowca zaatakował niepełnosprawnego sportowca przygotowującego się do mistrzostw świata i paraolimpiady. Okazało się, że napastnik jest synem wójta.

Do zdarzenia doszło w piątek 12 lipca na ul. Wrocławskiej od strony Żórawiny w kierunku Wrocławia, tuż przed skrzyżowaniem z drogą do Mędłowa.

Niepełnosprawny sportowiec, Rafał Mikołajczyk, został zaatakowany przez agresywnego kierowcę samochodu osobowego.

– Całkowicie pusta, prosta droga, piękna pogoda, słoneczny dzień. O godz. 9 kończyłem trening, jechałem ok. 30 km/h, gdy z tyłu podjechał do mnie bardzo blisko samochód i zaczął trąbić – opowiada kolarz dodając, że w miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Kierowca Mercedesa wyprzedził Mikołajczyka i zatrzymał ok 40 metrów przed nim blokując przejazd. Krzyczał, że sportowiec nie powinien tamtędy jeździć i że jest niewidoczny.

Potem kopnął rower Mikołajczyka, tak że stoczył się on do rowu. Niepełnosprawny kolarz został poturbowany. Uszkodzeniu uległ także jego specjalnie przystosowany do ścigania rower.

Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali sprawcę. Okazał się nim być 44-letni syn wójta gminy Żórawina. Został zwolniony z aresztu za kaucją. Sprawę prowadzi wrocławska prokuratura.

Źródło: Gazeta Wrocławska