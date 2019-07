Ks. Dariusz Oko wprost o działalności LGBT: „Genderyzm to mutacja komunizmu. Mamy szansę wygrać te wojnę!”

Genderyści są bardzo podobni do komunistów. Specjalnie prowokują zamieszki, niejako pragną, żeby ktoś w nich rzucił kamieniem, zastosował przemoc fizyczną po to, żeby powiedzieć, że wszyscy ich przeciwnicy są tacy. To jest dokładnie schemat komunistyczny – mówi ks. prof. Dariusz Oko, komentując sobotni marsz równości, który przeszedł ulicami Białegostoku.

Duchowny kolejny raz bardzo dobitnie skomentował zachowanie uczestników marszu oraz ogólnego podejścia środowisk LGBT. Jego zdaniem, grupy te są nastawione na wywołanie konfliktu i wszelkiego rodzaju prowokacji.

To jest właściwie wielka prowokacja tych środowisk i to najlepiej wyraził pan Janusz Palikot, który zapewne jest największym wulkanem nienawiści w polskiej polityce. Nie ma w polskiej polityce człowieka, który by mówił bardziej plugawe rzeczy, za które w normalnym państwie powinien siedzieć w więzieniu. On właśnie komentując te wydarzenia mówił „organizujcie takie marsze i dajcie się pobić”. Proszę spojrzeć, jak on uczy nienawiści właśnie – stwierdził.

Zauważmy, że ateiści, genderyści tak wiele mówią o nienawiści, dlatego że to jest ich zasadnicza motywacja często. Oni po prostu nie mogą zrozumieć, że inni mogą się kierować czymś innym niż nienawiścią, bo oni się nie kierują – dodał ks. Oko.

Według wykładowcy Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zauważył, że środowiska LGBT zachowują się dokładnie tak samo jak niegdyś komuniści.

Żeby dobrze rozumieć genderystów, trzeba rozumieć, że to są neokomuniści. Jako naukowiec piętnaście lat zajmuje się genderyzmem. Genderyzm to w dużym stopniu jest mutacja komunizmu. Metody, które stosowali komuniści, stosują genderyści, tylko jest to inny rodzaj przemocy – polityczna, medialna, finansowa, kulturowa. Wydali wojnę kulturową społeczeństwu, podobną do tej, jaką wcześniej wydali komuniści, którą w dużym stopniu na szczęście przegrali – stwierdził duchowny.

Źródło: WP.pl / NCzas.com