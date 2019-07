Meghan Markle na premierze „Króla lwa” spotkała kolegę ze studiów. Teraz wyszło na jaw, o czym rozmawiali

Podczas europejskiej premiery „Króla lwa” pojawiła się także Meghan Markle ze swoim mężem. Księżna zamieniła tam parę słów z aktorami, którzy podkładali głos w filmie. Wśród nich był także jej kolega ze studiów. Teraz zdradził, o czym rozmawiali.

Meghan spotkała Billy’ego Eichnera, który podkładał głos do postaci Timona. We wtorek w programie NBC „Today with Hoda & Jenna” aktor ujawnił, jaki był temat jego rozmowy z Meghan Markle.

Okazało się, że oboje studiowali na Northwester University w tym samym czasie i na tym samym kierunku.

– Razem studiowaliśmy, nie znaliśmy się w czasie studiów. Ale w czasie tej premiery rozmawialiśmy o naszych byłych wykładowcach. Meghan pogratulowała mi nawet kariery, wtedy ja pogratulowałem jej kariery – relacjonował.

Meghan miała odpowiedzieć: „Cóż, trochę się w tej kwestii pozmieniało!”.

Źródło: gazeta.pl