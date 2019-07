Niemcom grozi recesja! To poważne ryzyko dla polskiej gospodarki

Wskaźnik PMI dla niemieckiego przemysłu spadł do poziomu 43,1 pkt. Niemieckiej gospodarce grozi wejście w recesję. Nie pozostanie to bez wpływu na sytuację Polski.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki publikowany przez Markit PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 43,1 pkt w lipcu 2019 r. wobec 45 pkt przed miesiącem. Rynek oczekiwał odczytu na poziomie 45,2 pkt.

Łączny wskaźnik PMI dla niemieckiej gospodarki utrzymuje się wciąż powyżej umownej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost gospodarczy od recesji. Obecnie wynosi 51,4 pkt co także jest odczytem poniżej oczekiwań rynkowych (52,3 pkt).

Na wyraźnym plusie pozostaje wciąż wskaźnik PMI dla usług. Ostatni odczyt wyniósł 55,4 pkt. czyli wyżej o 0,1 pkt od tego czego spodziewali się analitycy.

Zadyszka niemieckiej gospodarki trwa od wielu miesięcy. Nasza gospodarka pozostaje na razie odporna ale ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, tym bardziej, że pierwsze symptomy widać już w ostatnich danych dotyczących produkcji przemysłowej w Polsce.

Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. W ubiegłym roku wymiana między naszymi krajami osiągnęła 103,9 mld euro. Według danych GUS polski eksport do Niemiec zwiększył się o 9,6% r/r i wyniósł 57,5 mld euro w okresie styczeń-listopad 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 6,2% r/r do 46,4 mld euro. Oznacza to, iż udział Niemiec w eksporcie wynosi aż 28,1% zaś w przypadku importu jest to 22,4%.

Słabe nastroje panują w całej strefie Euro. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w lipcu 46,4 pkt. wobec 47,6 pkt. na koniec czerwca.