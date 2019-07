Nietuzinkowe pytania w „Milionerach” TVN. Uczestniczka brawurowo pokonała to o Dextera Morgana

W programie „Milionerzy” na antenie TVN grę kontynuowała pani Agnieszka. Tym razem Hubert Urbański zadawał nietuzinkowe pytania o wyprawę Jazona po złote runo oraz o Dextera Morgana.

Na początku pytania były dosyć proste, a uczestniczka nie musiała się nad nimi długo zastanawiać. Musiała odpowiedzieć, co oznacza „Dura lex, sed lex”. Miała następujące opcje: A – co szkło, to szkło, B – twarde prawo, ale prawo, C – miękkie serce – twardy zadek, D – twardy orzech do zgryzienia.

Poprawną odpowiedzią, z którą pani Agnieszka nie miała najmniejszego problemu, było B.

Kolejne pytanie dotyczyło „Gwiezdnych Wojen”, a w zasadzie tego, kto zostawiłby najwięcej kłaków pod prysznicem: A – Chewbacca, B – Leia Organa, C – Boba Fett, D – R2-D2.

Poprawna odpowiedź to A.

Pani Agnieszka musiała się również zmierzyć z pytaniem o passatę pomidorową. Miała do wyboru: A – ma czerwoną konsystencję, B – wzbija chmury ceglastego pyłu, C – ma konsystencję pulpy, D – to uliczna bitwa Bunol.

Uczestniczka i tym razem się nie pomyliła. Prawidłowy opis smakowitego sosu znajdował się oczywiście pod C.

Następne pytanie zaskoczyło nawet samego prowadzącego. Dotyczyło bowiem Kodeksu postępowania cywilnego. „Zgodnie z art. 829 punkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji nie podlegają ostatnie należące do dłużnika: A – psy, B – kozy, C – koty, D – chomiki.

Przy tym pytaniu uczestniczka skorzystała z koła ratunkowego pół na pół. Pani Agnieszka ostatecznie zaznaczyła B – kozy. Na szczęście była to poprawna odpowiedź.

Później musiała się zmierzyć z mitologią grecką. „Jazon razem z 50 towarzyszami wyprawiał się po złote runo na Argo, czyli: A – konno, B – na barana, C – statkiem, D – na odległą planetę” – pytał Hubert Urbański.

Prawidłowa odpowiedź to C.

Pojawiło się również pytanie związane z geografią. „Litwa graniczy z Rosją od: A – północy, B – południa, C – wschodu, D – zachodu”.

Poprawna odpowiedź to D.

Najwięcej trudności sprawiło jednak pani Agnieszce ostatnie pytanie, dotyczące popularnego serialu „Dexter”.

„Serialowy Dexter Morgan w dziesiątkach odcinków ośmiu sezonów zużywa pokaźne ilości: A – papieru pakowego, B – folii aluminiowej, C – folii malarskiej, D – papieru śniadaniowego” – pytał prowadzący.

Pani Agnieszka nie oglądała serialu i nie posłuchała rady swojego przyjaciela, który przez telefon postawił na papier śniadaniowy. Uczestniczka zaryzykowała i wskazała odpowiedź C – folię malarską. I całe szczęście, ponieważ to była poprawna odpowiedź.

