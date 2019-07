Polsko, szykuj się! Rekordowe upały z Europy nadchodzą do nas! Mogą utrzymać się nawet aż do końca wakacji

W ostatnich dniach w Europie odnotowano rekordowe upały. W Belgii i Holandii pobito rekordy ciepła z lat 40. XX wieku. To jednak nie koniec. Upały będą się dawać we znaki mieszkańcom zachodniej części Europy do końca tygodnia.

Najbardziej na upały narzekają mieszkańcy krajów Beneluksu. W holenderskim mieście Gilze-Rijen termometry wskazały 39,1 st. Celsjusza. Dla porównania, w 1944 r. odnotowano tu 38,6 st.

Aby to zobrazować, jeden z użytkowników Twittera przygotował specjalną mapę pogody.

It's so hot outside that the weather folks have ran out of colours so they're just reusing purple :D #hitte #heatwave pic.twitter.com/Q1UGeGcyii — Killed_Mufasa (@Killed_Mufasa) July 24, 2019

Podobne wyniki można zaobserwować również w innych krajach. W belgijskim Kleine-Broghel termometry wskazały 38,9 st. Celsjusza, poprawiając o 1,1 st. rekord z 1947 r.

W innych krajach też nie jest lepiej. Dla przykładu, w Bordeaux zanotowano 41,2 st. Celsjusza. W związku z tym we Francji ogłoszono pomarańczowy alert, czyli drugi najwyższy poziom ostrzeżenia. Podobnie postąpiono w Holandii.

Zdaniem synoptyków, rekordowo wysokie temperatury mają utrzymać się do końca tygodnia. Z kolei od jutra również w Polsce ma być coraz cieplej. Co więcej, polscy meteorolodzy przewidują, że upały mogą utrzymać się u nas nawet do końca wakacji.

Źródło: gazeta.pl