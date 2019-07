Kreml przeprasza za naruszenie koreańskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie rozpoczynają dochodzenie w tej sprawie [VIDEO]

View this post on Instagram

Первое совместное патрулирование ВКС России и Китая над Японским морем. Минобороны выложило кадры полета наших ракетоносцев Ту-95МС. Компанию им составила пара стратегических бомбардировщиков Поднебесной «Хун-6». #tvzvezda #телеканалзвезда #video #movie #Россия #РФ #Китай #ВКС #самолеты #авиация #армия #минобороны #техника #оружие #Ту95МС #хун6