Statek kosmiczny z Indii zmierza w kierunku Księżyca. Lądowanie na jego południowym biegunie zaplanowano na wrzesień

Indyjska rakieta nośna GSLV Mark 3 wyniosła na orbitę statek kosmiczny Chandrayaan-2. Po oddzieleniu od ostatniego członu rakiety skierował się on w stronę Księżyca, gdzie planowane jest lądowanie i badanie powierzchni za pomocą łazika.

Start rakiety nastąpił 22 lipca z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan położonego na wyspie Sriharikota. Pierwotnie planowano go na 15 lipca ale niecałą godzinę przed startem w wyrzutni rakiety wykryto usterkę techniczną.

Celem misji statku Chandrayaan 2 jest lądowanie na południowym biegunie Księżyca. Ma to nastąpić we wrześniu 2019 roku.

Statek kosmiczny Chandrayaan-2 składa się z orbitera i lądownika, wewnątrz którego znajduje się łazik o nazwie Pragyan, który ma badać powierzchnię naszego satelity w okolicy jego bieguna południowego.

Jego misja ma potrwać 14 dni. W tym czasie instrumenty badawcze na jego pokładzie przeanalizują skład chemiczny księżycowego gruntu i prześlą do orbitera informacje o jego składzie. Dane te trafią następnie na Ziemię wraz ze zdjęciami jakie wykona łazik.

Sonda Chandrayaan 2 to następca sondy Chandrayaan 1, która 10 lat temu okrążyła Księżyc i potwierdziła obecność wody pod jego powierzchnią.

Jeżeli misja Chandrayaan-2 się powiedzie, Indie staną się czwartym krajem, który umieścił pojazd kosmiczny na powierzchni Księżyca. Do tej pory sztuka ta udała Rosji (ZSRR), USA oraz Chinom.

#GSLVMkIII-M1 successfully injects #Chandrayaan2 spacecraft into Earth Orbit

Here’s the view of #Chandrayaan2 separation#ISRO pic.twitter.com/GG3oDIxduG

— ISRO (@isro) 22 lipca 2019