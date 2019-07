Szok! Syn Zenka Martyniuka zmienił zdanie: „Między mną i Eweliną jest wszystko bardzo dobrze”

Syn Zenka Martyniuka ogłosił na swoim Instagramie szokującą wiadomość. Wygląda na to, że w życiu Daniela i Eweliny nastąpił kolejny przełom.

Wygląda na to, że po wielu miesiącach zawirowań relacja Daniela i Eweliny wychodzi na prostą. Kilka miesięcy po ślubie syn Zenka Martyniuka wdał się w awanturę z ciężarną wówczas żoną. Nie chciał jej wpuścić do domu. Sprawa zakończyła się wezwaniem policji, a funkcjonariusze znaleźli u Daniela marihuanę.

Od tamtej pory byliśmy świadkami istnej telenoweli z synem gwiazdora disco polo w roli głównej. Ewelina wyprowadziła się do rodziców, a Daniel oskarżał teściową o to, że manipuluje swoją córką i knuje intrygi.

Ich relacje uległy poprawie po narodzinach Laury. Jednak nie na długo. Niedawno Daniel ogłosił, że bierze rozwód z Eweliną i obraził publicznie swoją żonę podczas transmisji na żywo. – Ta dziewczyna tylko miała parcie na szkło. Rozwód z Eweliną i to szybko! (…) powiedziała, że nosi plastry, a nie nosiła ich. F**k off z taką dziewczyną! (…) W d*pie ją mam. Myślicie, że jak ktoś ma słodką buzię jak Ewelina, to jest k***a słodki? Koniec! – mówił Daniel.

Teraz jednak zmienił zdanie. Na InstaStories ogłosił, że… odwołuje rozwód. – Cześć, siemanko! Chciałbym zakomunikować ważny komunikat i powiedzieć, że między mną i Eweliną jest wszystko bardzo dobrze i nie będzie żadnego rozwodu – zapewniał syn Zenka Martyniuka.

Źródło: Instagram