Zdradzamy szokujące kulisy odejścia Michała Olszańskiego z TVP. Sprawę komentuje nawet Monika Zamachowska

Michał Olszański przestał być prowadzącym „Pytanie na Śniadanie” w TVP2. Teraz popularny dziennikarz przyznaje, że został potraktowany nie fair. Sprawę skomentowała również Monika Zamachowska, która występowała u jego boku.

Michał Olszański w poniedziałek stracił pracę w „Pytaniu na Śniadanie”. Z pewnością jest to następstwo wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który przeprowadził w maju wraz z Moniką Zamachowską.

– Pożegnanie ze mną nastąpiło w bezceremonialny sposób. W ciągu pięciu minut usłyszałem od pani dyrektor, że program będzie ewoluował i szukał nowej formuły, w której nie ma dla mnie miejsca. Cóż, muszę przełknąć tę gorzką pigułkę – skomentował w rozmowie z „Faktem”.

Zdaniem Olszańskiego, chodzi tutaj o to, że zdradził on kulisy powstania tego wywiadu.

– Zostało to źle przyjęte na Woronicza. Po tym wywiadzie miałem wyraźne sugestie od szefostwa, bym więcej wypowiedzi na temat wizyty prezesa Kaczyńskiego nie udzielał. Usłyszałem, że zbyt otwarcie zdradziłem kilka szczegółów przygotowania tego programu. I być może to też mogło mieć znaczenie. Nie wiem, bo nikt mi tego nie powiedział… Mam nadzieję, że telewizja publiczna ceni mnie nadal jako prowadzącego „Magazyn Express Reporterów”, który wraca na antenę we wrześniu – wyjaśnił.

Do sprawy odniosła się także Monika Zamachowska, która prowadziła „Pytanie na Śniadanie” razem z Olszańskim.

– A tak w ogóle, jest fajnie. Tylko, jeśli mogę Was prosić, odpuśćcie mi na kilka dni, dobrze? W przyszłym roku mija 25 lat mojej pracy w TVP i jeśli czegoś się przez ten czas nauczyłam, to tego, żeby milczeć. Tyle o tym – napisała na swoim profilu na Instagramie.

Źródło: plotek.pl