Żenada w TVP! To gorsze od ich prymitywnej propagandy [VIDEO]

To, co dzieje się w państwowych mediach suto dotowanych z kieszeni polskiego podatnika nie mieści się w głowie. Na co dzień uprawiają tępą propagandę hołdując jedyną słuszną, miłościwie rządzącą nam partię, a na czas wakacji wymyślili dodatkowo coś, co nawet ciężko ubrać w słowa. Z założenia rozrywka wysokich lotów.

TVP Info co weekend odwiedza jedną z mniejszych miejscowości w Polsce, by relacjonować stamtąd wydarzenia. W miniony weekend wesoła kapela wybrała się do Łomży – czy może jak pisze przedstawiciel PiS Karol Karski Łomrzy – i odstawiła absolutnie żenujący teatrzyk.

Czegoś takiego przaśnego dawno nie widzieliśmy. Ewidentna ustawka z garstką ludzi i wmawianie naokoło, że wszyscy świetnie się bawią. Wielka sielanka, wielkie święto, które przejdzie niewątpliwie do annałów historii miasta.

Co chwilę mamy oczywiście potwierdzenie z ust prowadzącego ten teatrzyk, że jest świetnie, super, a grający zespół jest „w potężnej formie zawodowej”. Czy kierownictwo stacji naprawdę nie widzi jaką żenadę odstawia? A może to efekt tej rozchodzącej się po redakcyjnych korytarzach trawki?

W pewnym momencie prowadzący o mało co nie wybił zębów pewnej pani, by… zatańczyć i przytulić się z jej mężem. Doprawdy świetna promocja. Nas przede wszystkim zastanawia ile kosztowała ta atrakcja dla garstki ludzi? I dlaczego my wszyscy musimy za to płacić?

Podobne skecze oglądamy często rzewnie wspominając „Za chwilę dalszy ciąg programu” z Wojciechem Mannem i Krzysztofem Materną. Wówczas to jednak była satyra, tym razem wszystko odbyło się całkiem na poważnie.

Ostrzegamy, oglądacie na własną odpowiedzialność!