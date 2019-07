Cejrowski ostro o zwolnieniu pracownika z IKEI! Te słowa nie spodobają się wielu [VIDEO]

W kolejnym odcinku „Radiowego Przeglądu Prasy” Wojciech Cejrowski odniósł się do sprawy zwolnienia pracownika z IKEI za jego sprzeciw wobec propagowania LGBT w sklepie meblarskim.

IKEA wydała zarządzenie, w którym przedstawiła sprawę jasno: każdy pracownik powinien być przyjaźnie nastawiony do środowiska LGBT. Jeden z pracowników – Pan Tomasz – nie zgodził się z tym stanowiskiem, a na potwierdzenie swych słów zacytował Pismo Święte.

– Temu Panu się nie podobała indoktrynacja, jemu wysyłali artykuły na temat LGBT, których on czytać nie chciał. Tam nie chodziło o to, że tak samo miał traktować klientów wszystkich, bo on to miał w umowie o pracę i z tego się wywiązywał – zaczął Cejrowski.

– Natomiast nie chciał być indoktrynowany do czego pracodawca nie ma prawa. To był mobbing ze strony IKEI, na który on odpowiedział na jakimś forum swoją wersją. Moją doktryną jest doktryna Kościoła Katolickiego i nie chcę, żeby mi ktoś to przysyłał – kontynuował.

Wojciech Cejrowski podkreślił, że obecnie pracodawca nie ma prawa do podejmowania takiego działania, natomiast on sam chciałby, aby takie prawo obowiązywało. – Ja chciałbym wolności gospodarczej dla pracodawcy, czyli mogę Pana wywalić bez podawania przyczyny, ale tak nie jest, a zatem IKEA nie miała prawa zwolnić tego pracownika za to, że on wyznaje doktrynę Kościoła Katolickiego.