„Dobra zmiana” już nie taka dobra? Polacy coraz gorzej oceniają sytuację w naszym kraju

W lipcu pogorszyły się oceny sytuacji w kraju w stosunku do czerwca. Pogorszeniu uległy też oceny sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, w mniejszym stopniu dotyczy to ocen w wymiarze indywidualnym oraz prognozy – wynika z sondażu CBOS.

48 proc. respondentów CBOS uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, to o 4 punkty procentowe mniej niż w czerwcu. 37 proc. są przeciwnego zdania – wzrost o 4 punkty.

W lipcu oceny ogólnej sytuacji w kraju uległy pogorszeniu w stosunku do ubiegłego miesiąca.

„Zadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w kraju częściej wyrażają badani starsi, mieszkający w mniejszych miejscowościach, a w szczególności na wsi, gorzej wykształceni, o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym poniżej 2500 zł oraz ankietowani oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako średnie lub dobre. W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej: rolnicy, robotnicy wykwalifikowani oraz emeryci i renciści. Z kolei niezadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce częściej deklarują respondenci młodsi, mieszkający w większych miastach, lepiej wykształceni, o najwyższych dochodach per capita w gospodarstwie domowym. W grupach społeczno-zawodowych częściej niż inni negatywnie na temat sytuacji w kraju wypowiadają się: osoby pracujące na własny rachunek, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz średni personel i technicy” – czytamy w omówieniu wyników badania.

Najsilniej jednak opinie na ten temat różnicują poglądy polityczne i kwestie światopoglądowe – zauważa CBOS. Osoby bardziej religijne, o prawicowych poglądach politycznych oraz wyborcy PiS częściej wyrażają zadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w kraju, natomiast respondenci niepraktykujący religijnie, o lewicowych i centrowych poglądach politycznych oraz zwolennicy PO i Wiosny częściej formułują krytyczne opinie.

Negatywne opinie nad pozytywnymi przeważają wśród mieszkańców największych miast (51 proc. wobec 32 proc.), absolwentów wyższych uczelni (51 proc. wobec 36 proc.), pracujących na własny rachunek (56 proc. wobec 28 proc.), badanych o lewicowych poglądach politycznych (68 proc. wobec 21 proc.) oraz nieuczestniczących w praktykach religijnych (56 proc. wobec 30 proc.).

W lipcu w stosunku do czerwca zmniejszył się również odsetek respondentów pozytywnie oceniających sytuację polityczną w kraju – o 4 punkty procentowe (do 24 proc.), a o 2 punkty procentowe (34 proc.) zwiększył się odsetek postrzegających ją negatywnie. Oceny sytuacji politycznej jako ani dobrą, ani złą pozostają niezmienione (33 proc.).

Gorsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. 49 proc. badanych (spadek o 7 punktów procentowych) ocenia ją dobrze, 30 proc. (wzrost o 3 punkty) twierdzi, że jest ona przeciętna (ani dobra, ani zła), 14 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe) ocenia ją jako złą.

Oceny poziomu życia badanych i ich rodzin również się pogorszyły. 66 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty procentowe) uważa, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. 31 proc. (spadek o punktów procentowych) uważa poziom życia swojej rodziny za przeciętny, 3 proc. deklaruje, że żyje im się źle.

„Jednocześnie w stosunku do czerwca minimalnie zmniejszył się odsetek badanych prognozujących pogorszenie warunków materialnych gospodarstw domowych (o 3 punkty, do 8 proc.), zwiększył zakładających utrzymanie status quo (o 3 punkty, do 69 proc.), a udział oczekujących poprawy się nie zmienił (23 proc.)” – informuje CBOS.

Jak podaje CBOS, w tym miesiącu notujemy mniej optymistyczne przewidywania dotyczące kondycji zakładów pracy respondentów. 9 proc. osób badanych (wzrost 3 punkty procentowe) zwiększył się udział pracowników uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy się pogorszy, nie uległ zmianie odsetek osób przewidujących poprawę (25 proc.), a 58 proc. prognozuje utrzymanie status quo (spadek o 2 punkty proc.).

Na niemal niezmienionym poziomie utrzymują się z kolei oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 78 proc. sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, 57 proc. jest w przekonaniu, że trudno jest o odpowiednią pracę, 16 proc. ankietowanych twierdzi, że trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, w tym 2 proc. uważa, że nie ma szans na żadne zatrudnienie.

„W stosunku do czerwca nie zmieniło się również poczucie zagrożenia bezrobociem – obecnie prawie co piąty pracujący (19 proc.) liczy się z możliwością utraty zatrudnienia, a ponad trzy czwarte (78 proc.) nie ma takich obaw” – podaje CBOS.

W tym miesiącu – po odnotowanej w czerwcu poprawie ocen sytuacji w Polsce – notujemy pewne pogorszenie nastrojów społecznych.

„Wskaźniki ocen sytuacji w kraju są obecnie zbliżone do poziomu sprzed wyborów (z maja i kwietnia). Pogorszyły się prognozy sytuacji politycznej i gospodarczej, w mniejszym stopniu zmieniły się przewidywania dotyczące sytuacji własnej respondentów” – stwierdza CBOS.

