Lewacy wściekli na wybór nowego Ministra Finansów UK! Ta książka doprowadza ich do szału!

Sajid David, nominowany wczoraj na stanowisko Sekretarza Skarbu (odpowiednik Ministra Finansów) w nowym rządzie Borisa Johnsona w Wielkiej Brytanii znalazł się pod ostrzałem komentatorów politycznych z powodu… książek, jakie uwielbia czytać.

Chodzi przede wszystkim o „Źródło” Ayn Rand – legendarną powieść z 1943 roku, która zapoczątkowała amerykański ruch wolnościowy. Żydowska filozof sławi w niej indywidualizm, myślącą naturę człowieka, niezależność i wolny rynek.

Sajid David jest ponadto fanem Margaret Thatcher – innej postaci wybitnej dla szerzenia i wcielania myśli wolnościowej.

Poniżej zamieszczamy fragmenty „Źródła”, do którego nowy minister finansów Wielkiej Brytanii wraca raz do roku:

Nauczono ludzi, że największą cnotą nie jest zdobywać, lecz dawać. Nie można jednak dać coś, czego przedtem nie stworzono. Tworzenie poprzedza rozdawanie – inaczej nie byłoby co rozdawać. Potrzeba twórcy poprzedza potrzebę każdego potencjalnego beneficjenta. A jednak uczą nas podziwiać powielacza rozdającego dobra, których nie wyprodukował i stawiać go ponad człowiekiem, który ich przysporzył. Sławimy dobroczynność. Wzruszamy ramionami w obliczu osiągnięć.

… nie uznaję niczyjego prawa do ani jednej minuty mojego życia. Ani do najmniejszej cząstki mojej energii. Ani do żadnego mojego osiągnięcia. Niezależnie od tego, kto rościłby sobie takie prawo, jak wiele byłoby tych osób i w jaki wielkiej byliby potrzebie.