Młody Hiszpan znalazł sposób na oszukiwanie Amazona, ale okazał się zbyt niecierpliwy

22-letni Hiszpan oszukał firmę wysyłkową na 330 000 euro. Technika była prosta. Zamawiał towary, głównie elektronikę, a później odsyłał pudełka, rzekomo rezygnując z zakupu.

Pudełka były jednak opróżniane i wypełnione ziemią w taki sposób, żeby zgadzała się co do grama waga przesyłki. Otrzymywał zwrot pieniędzy, bo kontrola zwracanych paczek w filii firmy w Barcelonie opierała się wyłącznie na sprawdzaniu zgodności wagi.

Kiedy już Hiszpan zgromadził sobie odpowiednie „zapasy” postanowił sam zabawić się w internetowego sprzedawcę i wystawił towary na sprzedaż. Utworzył nawet w tym celu swoją stronę internetową. Duża ilość sprzedawanych nowych rzeczy zwróciła jednak na niego uwagę organów ścigania i nieuczciwy konkurent Amazonu wpadł.

Była to jednak największa odnotowana dotąd kradzież w Europie, której ofiarą padł amerykański gigant. Niby dla zostania miliarderem, trzeba pierwszy milion ukraść, ale jak widać nie zawsze to się sprawdza. Młodemu człowiekowi grozi kara do 6 lat więzienia.

Źródło: El Español