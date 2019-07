Prawdziwy szturm na sklepy Biedronka w całym kraju!? Supermarket rzucił dziś kochany przez Polaków produkt

Czwartek to prawdziwy szturm na sklepy Biedronka. Popularna sieć supermarketów rzuciła do sprzedaży uwielbiane przez Polaków klapki Kubota, a ci rzucili się na zakupy. Czy na poważnie czy po to, by posiadać klapki dla żartów nie wiemy, ale tak czy siak sieć zanotuje spore zyski.

Biedronka nawiązuje do modowego hitu przełomu wieków i wprowadza do swojego asortymentu klapki Kubota. Na razie jest to oferta czasowa z okazji 25-lecia klapków. – Ze skarpetkami czy bez? Zadaj szyku z Biedronką w kultowych Kubotach – zachęca do zakupów Jeronimo Martnis.

Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku klapki Kubota były wszechobecne na polskim rynku. Po latach zyskały drugie życie, przede wszystkim w internecie, gdzie stały się inspiracją do setek memów.

Teraz trafiły na półki popularnego dyskontu Biedronka. Ich wygląd będzie niemal identyczny do tych sprowadzanych z Chin. Produkcja odbywa się jednak w Polsce. I do tego podobno są szyte ręcznie.

– Po długim letargu w wirtualnej szafie Internetu na salony powraca legendarna marka KUBOTA – narodowa duma i symbol pokolenia. W nowym stylu, acz tradycyjnej oprawie – paluchem szurając dyskretnie, wraca, by energią lat dziewięćdziesiątych dokonać klapkowej rewolucji – czytamy na stronie kubotastore.pl.

Teraz do 7 sierpnia legendarne klapki będzie można kupić w Biedronce. Do wyboru będą cztery kolory damskich klapek w rozmiarach 37-40. Mężczyźni będą mogli wybierać spośród dwóch kolorów i rozmiarów 41-45. Ich cena to 19,99 zł.