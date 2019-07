To już pewne! Wiadomo, z kim łączy siły Kukiz’15 przed wyborami parlamentarnymi

W ostatnim czasie Mariusz Max Kolonko pokazywał się w towarzystwie różnych polityków – w tym m.in. z Markiem Jakubiakiem, Krzysztofem Bosakiem i Pawłem Kukizem. Wcześniej ogłosił powstanie nowej partii Revolution. Teraz wyszło na jaw, z kim pójdzie do wyborów parlamentarnych.

12 lipca Kolonko zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Pawłem Kukizem. Przy okazji obwieścił, że „należy spodziewać się ważnego komunikatu”.

Tak jak zapowiedział, stało się. Dzisiaj rano ukazała się oczekiwana wiadomość.

„#R BREAKING NEWS – KUKIZ 15 joins #R REVOLUTION in #Poland parliamentary election this fall.

KUKIZ15 przyłącza się do #RREVOLUTION w jesiennych wyborach, nowa partia otwarta na prawo.UNITED WE STAND!Orędzie Maxa Kolonko o Stanie #R w http://MaxTVGO.com #MisjaWhiteEagle=98%” – napisał na Twitterze.

