To mogłoby zdumieć nawet Goebbelsa! Bezwstydna gra dziećmi w sprawie miejsc w szkołach średnich, straszenie, informacje o samobójstwach, a teraz nagle mają za dużo miejsc

Informacja „Gazety Wyborczej” to szczyt bezczelności. Stołeczne wydanie tego pisma zamieszcza tekst: „Niespodzianka w Warszawie – ponad 3,5 tys. miejsc w warszawskich liceach i technikach zwolnili uczniowie po pierwszym etapie rekrutacji. To oznacza, że w sumie w mieście jest ponad 6,2 tys. wolnych miejsc. Większość w liceach”.

Normalny człowiek ze wstydu by się spalił albo wlazł pod stół i odszczekał, to co cynicznie i z wielką szkodą dla młodych ludzi wygadywał w celach politycznych, grając ludzkimi emocjami.

Na przyzwoitość tego organu „postępu” nie ma jednak co liczyć.

Teraz pewnie okaże się, że to wielki sukces… Rafała Trzaskowskiego, a wtedy nawet Goebbels w piekle z wrażenia otworzy gębę…