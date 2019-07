Trzy wybuchy w stolicy kraju, jeden po drugim. Nie żyje 5 ważnych urzędników państwowych

Do trzech eksplozji doszło w czwartek rano w stolicy Afganistanu; w jednym z zamachów zginęło co najmniej pięciu urzędników rządowych, którzy jechali autokarem do pracy w Kabulu. Jest też co najmniej 10 rannych.

Relacje ze zdarzenia są sprzeczne. Jak powiedział rzecznik policji w Kabulu Firdaws Faramarz, eksplodował ładunek wybuchowy podłożony pod autokar, którym jechali pracownicy ministerstwa górnictwa Afganistanu.

Z kolei rzecznik afgańskiego MSW Nasrat Rahimi mówił, że zamach ten był atakiem samobójczym – koło autokaru miał wysadzić się w powietrze jadący na motocyklu zamachowiec. Jak dodał Rahimi, wszystkie ofiary zamachu to urzędnicy rządowi.

Do ataku na autokar doszło po godzinie 8 rano czasu lokalnego (przed godz. 6 w Polsce). Kilka minut później miały miejsce kolejne dwa wybuchy z użyciem samochodów pułapek. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach tych eksplozji.

Ostatni większy zamach miał miejsce w Kabulu w piątek, gdy zamachowiec samobójca zdetonował ładunki wybuchowe w samochodzie, gdy goniła go policja. W tym ataku zginęło co najmniej dziewięć osób, a 33 odniosły obrażenia. (PAP)