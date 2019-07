W punkt! Ziemkiewicz celnie podsumowuje kłamliwe lamenty lewicy

Rafał Ziemkiewicz celnie podsumował ostatnie lamenty fatalnej opozycji.

– Policja upokorzyła Jakuba A 😱 Brakuje tysięcy miejsc w liceach, prymusów z paskami PiS wysyła do zawodówek rolniczych 😱 Faszyści pobili setki homo w Białymstoku chyba wymordowali bo żadnego pobitego nie można znaleźć 😱jagodzianki 📈🤯😱 masowe zgony z braku leków – podsumował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

Przypominamy, że Jakub A. to morderca 10-letniej Kristiny z Mrowin. Sąd uznał, że policja działała zgodnie z prawem podczas zatrzymania, o co czepiała się lewica z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem na czele..

W liceach – o ile należy pamiętać, że ich poziom jest zdecydowanie niższy niż to, co moglibyśmy mieć, gdyby szkolnictwo było prywatne – nadal są miejsca dla uczniów. I to tysiące wolnych miejsc.

W Białymstoku okazało się, że nie „narodowcy bili homoseksualistów”, tylko policja pałowała obrońców rodziny. Ikona „faszystowskiego terroru” okazała się być kontrmanifestantką, zaś zielonowłosy rzekomo pobity chłopak nie został nawet draśnięty.

A niektórych leków oczywiście brakuje, ale ludzie jeszcze nie umierają.