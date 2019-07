Wielkie święto pierwszego patostreamera. Łukasz „Testoviron” Stanisławowski kończy dziś 40 lat [VIDEO]

Fani Wykopu oraz starsi użytkownicy serwisu YouTube nie mogli tego przeoczyć. Dzisiaj 40 urodziny obchodzi Łukasz Stanisławowski, znany szerzej jako „Testoviron”. Jego skandaliczne, wulgarne filmy były pierwszymi hitami polskiego Internetu.

Zanim udał się na emigrację, mieszkał w Morągu. Potem wyprowadził się do USA, gdzie zaczął wieść zdecydowanie lepszy żywot. Przynajmniej materialnie.

Widząc blichtr i przepych Ameryki, zaczął nagrywać filmy pełne wulgaryzmów i pogardy wobec osób biednych. Publikował właśnie pod wieloma pseudonimami, choć najpopularniej przyjął się właśnie „Testoviron”. Oprócz tego znany jest jako „Klejnot Nilu” czy „Pomarańczowy Król”.

Testoviron dbał o swoją prywatność. W filmikach na YouTube nigdy nie pokazywał swojej twarzy. Internauci jednak postanowili go zdemaskować. Udało się to 11 października 2009 roku. Zrobiono to oglądając jego materiały.

W jednym z filmów dostrzeżono imię i nazwisko matki Łukasza, do której zaadresowany był list. Wykorzystano też Google Maps do rozpoznania okolicy, w której na jednym z filmów Testoviron jeździł zdalnie sterowanym Rustlerem. Ponadto na profilu w serwisie nasza-klasa.pl znajdowały się fotografie włącznie z legitymacją szkolną Łukasza Stanisławowskiego.

Od tamtej pory nie pojawiały się już kolejne nagrania Testovirona.

Jest autorem takich fraz, jak „Polacy robacy”, „w Polsce jak w lesie – nie, jak w chlewie ob****ym g***em”, „bogactwo część główna sk******ny” czy też „masz, poczęstuj się”.

Młodzież – niestety – bardzo dobrze przyjęła publikacje i filozofię życiową „Klejnotu Nilu”. Zaś fakt 40-tych urodzin pierwszego polskiego patostreamera jest głośno obchodzony przez Internautów w serwisie wykop.pl.

Poniżej kilka najpopularniejszych nagrań Testovirona. Oryginały były usuwane przez administrację serwisu, jednak internauci wielokrotnie uploadowali filmy na nowo.

Źródła: wykop.pl/youtube.com